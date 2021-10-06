الصحة: 45 إصابة جديدة بكورونا و41 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات 547. 402 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 536.447 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8.732 حالة.

كان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قال اليوم الثلاثاء –عبر تويتر- إن الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، مهم جدًا للحماية من المتحورات. مضيفا أن المواعيد متاحة في جميع مراكز اللقاحات حول المملكة.

فيما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، امس الاثنين، إن تحورات الفيروس لا تستجيب أو لا تكفي معها الجرعة الواحدة، ولا يكفي معها المناعة الطبيعية الناتجة عن تعافي بعد إصابة، ولا يكفى معها حتى التعافي بمتاعة طبيعية بعد إصابة واخذ جرعة واحدة من اللقاح، مؤكدا ضرورة اخذ الجرعتين لاستكمال التحصين

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