ما حكم من ينادي والده باسمه وأمه بالعجوز؟ عضو هيئة كبار العلماء يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضح الشيخ د. عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حكم من ينادي والده باسمه أو ينادي والده بالشايب وأمه بالعجوز.

وقال «السليمان»، خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على «تويتر»، إن للوالدين حقًّا كبيرًا لدى الأبناء. مشيرًا إلى أن مناداة الابن لوالده باسمه يوضع تحت بند المساواة وهذا لا يليق لأن حق الوالدين أكبر من ذلك بكثير.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أنَّ الواجب على الأبناء هو تقدير الوالدين واحترامهما كما أمر الله عز وجل، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا».

وتابع: «البعض يلجأ أيضًا إلى مناداة الأب باللقب كأن يدخل أحدهما على والدته ويقول لها: «أين زوجك.. وهذا إن لم يكن عقوقًا فهو ليس من البِر».

وأشار «السليمان»، إلى أنَّ البعض قد يطلق بعض العبارات ربما تكون دارجة أو من العرف السائد في مكانه أو بلده، كأن ينادي أحدهم والده بالشايب والأم بالعجوز، وهذا غير لائق ومخالف للشرع ويجب التنبيه عليه حتى ولو كان اعتاد الناس عليه.

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