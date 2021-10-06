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الإطاحة بمخالفيّن لنظام الإقامة لقيامهما بجرائم احتيال في الرياض

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة الرياض القبض على مخالفَين لنظام الإقامة لقيامهما بجرائم احتيال.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن القبض على مخالفَين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلادشية، في العقد الرابع من العمر، لقيامهما بجرائم احتيال تمثلت في الترصد لمستخدمي أجهزة الخدمة الذاتية في أحد المجمعات التجارية، بإيهامهم بتقديم المساعدة واستغلالهم باستخدام بصمتهم في إصدار وتفعيل شرائح الاتصال بأسمائهم والمتاجرة بها.

 وأشار إلى أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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