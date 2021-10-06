«الطيران المدني»: التحصين بجرعتي لقاح كورونا شرط الصعود للطائرة على الرحلات الداخلية

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تعليماتها لشركات الطيران، بشأن اشتراط التحصين بجرعتين من لقاح كوفيد-19 قبل الصعود إلى الطائرة على الرحلات الداخلية.

وأكدت هيئة الطيران المدني أن القرار يسري بداية من الأحد 4 ربيع الأول 1442هـ الموافق 10 أكتوبر 2021، لافتة إلى أن هذا الإجراء لن يطبق على الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق مع يظهر في تطبيق «توكلنا».

كانت الهيئة العامة للطيران المدني، أصدرت تعليماتها لشركات الطيران أمس، بشأن السماح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع التعليمي بالسفر مباشرة من الدول المعلق القدوم منها إلى المملكة.

وأوضحت، عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن من يشملهم القرار هم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعات والكليات والمعاهد، والمعلمون والمعلمات في التعليم العام، والهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعاهد التدريب، وطلاب المنح.

ونوهت بأن الحجر المؤسسي يطبق على تلك الفئات، ويشمل مرافقـيهم وعوائلهم، كما يستثنى من الحجر الصحي المؤسسي كل من تلقى جرعة واحدة أو استكمل جرعات اللقاحات داخل المملكة.

اقرأ أيضًا:

الطيران المدني: 4 فئات مسموح لها بالسفر مباشرة إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها