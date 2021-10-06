أكاديمية هدف تحدِّد شروط برنامج تدريب القيادة العامَّة للمواطنين والمواطنات

الرياض - محمد عبدالله - بيّن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، خطوات وشروط الالتحاق ببرنامج أكاديمية هدف للقيادة لرفع وتطوير كفاءة ومهارات منسوبي منشآت القطاع الخاص.

وشارك صندوق هدف، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"ـ صورة معلوماتية "إنفوجراف"، مشيرًا إلى أنّ أكاديمية هدف للقيادة تعمل لإمداد المتدربين بالعديد من المعلومات والتقنيات وتحقيق الاستثمار البشري الأمثل للمؤسسات الوطنية ونقل الخبرات العالمية.

متطلبات الالتحاق بأكاديمية هدف

وحددت أكاديمية هدف للقيادة، 6 شروط للالتحاق ببرنامج الأكاديمية، والتي تهدف إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة.

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية، اشتراطات ومتطلبات الانضمام لبرنامج أكاديمية هدف للقيادة وتتمثل هذه الشروط في التالي:

- أن يكون المتقدم للتسجيل بالبرنامج مواطن سعودي/ مواطنة سعودية الجنسية

- أن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص

- أن يكون حاصل على شهادة بكالوريوس على الأقل.

- أن يكون لديه 5 سنوات على الأقل من الخبرة العملية

- أن يكون لديه خبرة في الإشراف أو الإدارة لا تقل عن سنتين.

- إتقان اللغة الإنجليزية.

شروط برنامج تدريب القيادة العامة

وكشفت أكاديمية هدف للقيادة التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، شروط وأحكام ومتطلبات الالتحاق ببرنامج تدريب القيادة العامة، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

- التأكيد على الاطلاع وقراءة شروط وأحكام البرنامج والموافقة عليها والالتزام بها.

- تلتزم المنشأة بترشيح من تنطبق عليهم الشروط التالية:

- أن يكون الموظف سعودي الجنسية وعلى رأس العمل، وحاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى.

- أن يكون الموظف لديه خبرة عملية خمس سنوات منها سنتين إشرافيه أو إدارية كحد أدنى.

- إتقان اللغة الإنجليزية للمرشحين على مسار التدريب المقدم باللغة الإنجليزية.

- أن يكون الموظف يشغل مناصب قيادية أو إشرافيه سنتين كحد أدنى أو القيادات الواعدة.

- تلتزم المنشأة بتوفير البيانات المهنية المطلوبة عن المتدرب.

- إكمال متطلبات قياس الأثر من خلال الاستبانات ذات العلاقة وفق متطلبات أكاديمية هدف للقيادة الخاصة بالمتدربين.

- تلتزم المنشأة بتمكين المتدرب من حضور الحصص التدريبية وفق البرنامج المحدد من قبل الأكاديمية في التاريخ والوقت المحددين وذلك بواقع، (5 أيام) المرحلة الأولى، و(5 أيام) المرحلة الثانية و (يومان) لمناقشة المشاريع والتخرج.

- تلتزم المنشأة بتحمل تكاليف السفر والإقامة للمتدرب إن وجدت.

- تتحمل المنشأة كامل المسؤولية المترتبة على انسحاب المتدرب بعد موافقته وإقراره على بدء تنفيذ البرنامج التدريبي المحدد.

- لا يحق للمنشأة طلب تأجيل أو تمديد مدة البرنامج التدريبي المحددة بعد بداية البرنامج.

- تمكين المتدرب من القيام بالفعاليات المطلوبة حتى انتهاء البرنامج.

- لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الحق في اتخاذ كآفة الإجراءات النظامية والإدارية المناسبة مع المنشأة لاسترجاع التكاليف التدريبية للمرشح في حال ثبت الإخلال بأحد أو جميع الشروط والأحكام.

أهداف أكاديمية هدف للقيادة

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية، أن الهدف الاستراتيجي من وراء إنشاء أكاديمية هدف للقيادة هو تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة دعماً وتأكيداً لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط الإبداع والابتكار.

وتهدف الأكاديمية إلى إكساب المشاركين بالعديد من المعلومات والتقنيات والكفايات اللازمة لمتطلبات القرن الحادي والعشرين وتحقيق الاستثمار البشري الأمثل للمؤسسات الوطنية.

كذلك تعتمد تعمل على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً.

وأشار صندوق تنمية الموارد البشرية، أن هذا التوجه يساعد بشكل كبير على خلق قيادات فاعلة ولها القدرة على نقل الشركات نحو التميز والمنافسة بسوق العمل السعودي.

كما تسعى أكاديمية هدف للقيادة من خلال برنامج القيادات إلى دعم وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، والتفكير والتخطيط الإستراتيجي، وحل المشكلات وتفعيل مهارات التوجيه والإشراف والتوجه نحو اقتصاد المعرفة، وتحقيق التميز الفني والإداري.

وأوجز صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أهداف برنامج أكاديمية هدف للقيادة في تحقيق النتائج التالية:

- مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية.

- إكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال

- الاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات

تهدف #أكاديمية_هدف_للقيادة إلى إكساب المتدربين بالعديد من المعلومات والتقنيات وتحقيق الاستثمار البشري الأمثل للمؤسسات الوطنية، ونقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة مع خبراء متميزين عالمياً.https://t.co/qbFj88Yf3i pic.twitter.com/ijwc2iyYlo — هدف (@HRDFNews) October 6, 2021

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