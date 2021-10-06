بالفيديو.. «سمعوا كلام الناس ثم ندموا».. مصابون بكورونا لم يتلقوا اللقاح يروون معاناتهم

الرياض - محمد عبدالله - سلَّطت وزارة الصحة الضوء على معاناة بعض الحالات المصابة بكورونا داخل أحد المستشفيات والتي لم تتلقَّ اللقاح قبل إصابتهم.

وخلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابه بموقع «تويتر»، قالت إحدى المصابات «هذا الذي يسمع كلام الناس، لو أني أخدت اللقاح ما كان وصلت لهذه الحالة»، مشيرة إلى أن ابنها وبنتها وزوجها أصيبوا أيضًا.

وأضافت «الأعراض اللي جتني بديت ما أحس وما أركز بأي شيء، بعدين أصبحت خاملة، ثم بدأت أعاني من ضعف في التنفس».

وقالت أخرى «أنا والله شوفت الموت بعيوني»، لافتة إلى أنَّها مصابة بالفيروس منذ عشرين يومًا وتشعر بأعراض كتمة وضيق في التنفس وصداع بالرأس.

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