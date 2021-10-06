جامعة طيبة.. التحقيق مع أكاديمية بتهمة الإساءة لطالبات

وأضافت الجامعة في بيان، أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بشأنها وبشأن كل من صدرت منه مخالفة بشأن هذا الأمر وفقا لما جاء في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، وبما جاء في وثيقة الميثاق الأخلاقي للجامعة والمعتمد بمجلس الجامعة والمتوج باعتماد الوزير.
كما تهيب الجامعة كافة المنسوبين وغيرهم باتخاذ الطرق النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
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