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ضبطت إدارة مرور العاصمة المقدّسة قائد الشاحنة الذي عكس السير بحي الشرائع مخالفاً أنظمة السير، ومعرضاً مرتادي الطريق للخطر، وذلك تجاوباً مع "الخليج 365".
وحصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو يوثّق المخالفة التي ارتكبها قائد الشاحنة في شارع بأحد أحياء مخطط الشرائع، وعلى الفور تمّ ضبط الشاحنة، وإحالة قائدها إلى هيئة الجزاءات والمخالفات المروية.
يُذكر أن حوادث الشاحنات تخلف أضراراً جسيمة في الممتلكات والأرواح، وتعد مخالفة عكس السير من المخالفات التي تستوجب التوقيف بحق مرتكبها.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 01:43 PM
عقب الفيديو.. تمّت إحالته إلى هيئة الجزاءات وطُبّقت العقوبات النظامية بحقهتفاعلاً مع "الخليج 365".. المرور يضبط قائد الشاحنة العاكس للسير بشرائع مكة
ضبطت إدارة مرور العاصمة المقدّسة قائد الشاحنة الذي عكس السير بحي الشرائع مخالفاً أنظمة السير، ومعرضاً مرتادي الطريق للخطر، وذلك تجاوباً مع "الخليج 365".
وحصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو يوثّق المخالفة التي ارتكبها قائد الشاحنة في شارع بأحد أحياء مخطط الشرائع، وعلى الفور تمّ ضبط الشاحنة، وإحالة قائدها إلى هيئة الجزاءات والمخالفات المروية.
يُذكر أن حوادث الشاحنات تخلف أضراراً جسيمة في الممتلكات والأرواح، وتعد مخالفة عكس السير من المخالفات التي تستوجب التوقيف بحق مرتكبها.
، تفاعلاً مع "الخليج 365".. المرور يضبط قائد الشاحنة العاكس للسير بشرائع مكة ،
المصدر : الخليج 365
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