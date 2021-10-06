، مركز البحوث والتواصل المعرفي يخصص جزءاً من جناحه بمعرض الرياض للمطبوعات الصينية ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
زار سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية تشن وي تشنغ؛ جناح مركز البحوث والتواصل المعرفي بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2021م، الذي يضم قسماً خاصاً لدار إنتركونتننتال الصينية العريقة، تعرض فيه مؤلفات وكتب صينية مميزة من أهمها كتاب الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ وعنوانه (حول الحكم والإدارة) ويقع في ثلاثة أجزاء، إضافة إلى جملة من الكتب الأدبية والفكرية والتعريفية بالصين.
وأهدى المركز نسخة من كتاب الملك سلمان بن عبدالعزيز، رصد لأخباره الصحفية، للسفير الصيني، مثمّناً زيارته لجناح المركز.
من جهته، عبّر السفير تشنغ؛ خلال زيارته عن سعادته بزيارة الجناح، وأشاد بمجموعة الأعمال الفكرية والكتب المترجمة من اللغة الصينية إلى العربية، وإسهامها في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين المركز ودار إنتركونتننتال هي علاقة وثيقة مميزة، الخليج 365 لهما التعاون في ترجمة ونشر أعمال سعودية إلى اللغة الصينية، وفي المقابل أعمال صينية إلى اللغة العربية.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 01:40 PM
زاره السفير الصيني وأشاد بمجموعة الأعمال الفكرية والكتب المترجمة إلى العربيةمركز البحوث والتواصل المعرفي يخصص جزءاً من جناحه بمعرض الرياض للمطبوعات الصينية
زار سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية تشن وي تشنغ؛ جناح مركز البحوث والتواصل المعرفي بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2021م، الذي يضم قسماً خاصاً لدار إنتركونتننتال الصينية العريقة، تعرض فيه مؤلفات وكتب صينية مميزة من أهمها كتاب الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ وعنوانه (حول الحكم والإدارة) ويقع في ثلاثة أجزاء، إضافة إلى جملة من الكتب الأدبية والفكرية والتعريفية بالصين.
وأهدى المركز نسخة من كتاب الملك سلمان بن عبدالعزيز، رصد لأخباره الصحفية، للسفير الصيني، مثمّناً زيارته لجناح المركز.
من جهته، عبّر السفير تشنغ؛ خلال زيارته عن سعادته بزيارة الجناح، وأشاد بمجموعة الأعمال الفكرية والكتب المترجمة من اللغة الصينية إلى العربية، وإسهامها في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين المركز ودار إنتركونتننتال هي علاقة وثيقة مميزة، الخليج 365 لهما التعاون في ترجمة ونشر أعمال سعودية إلى اللغة الصينية، وفي المقابل أعمال صينية إلى اللغة العربية.
، مركز البحوث والتواصل المعرفي يخصص جزءاً من جناحه بمعرض الرياض للمطبوعات الصينية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مركز البحوث والتواصل المعرفي يخصص جزءاً من جناحه بمعرض الرياض للمطبوعات الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.