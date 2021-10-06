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دشن محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، صباح اليوم، حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان للثدي، تحت شعار #كيف_كنت_وين_صرت، بحضور مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري وفريق العمل للحملة.
وتستمر هذه الحملة خلال شهر أكتوبر من خلال تنظيم الفعاليات التوعوية المختلفة للوصول للفئة المستهدفة من الحملة للعام ٢٠٢١م.
وجهزت صحة القنفذة فريق عمل لتنفيذ هذه الحملة داخل منشآتها الصحية إضافة إلى التوعية الميدانية.
وناشدت "صحة القنفذة" الفئة المستهدفة بالفحص من عمر ٤٠ إلى ٦٩ سنة، مراجعة أقرب مركز صحي لديهم للكشف مبكرًا.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 01:36 PM
"الصحة" تناشد الفئة العمرية من 40 لـ60 عامًا المراجعةمحافظ القنفذة يدشن حملة سرطان الثدي التوعوية
دشن محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، صباح اليوم، حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان للثدي، تحت شعار #كيف_كنت_وين_صرت، بحضور مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري وفريق العمل للحملة.
وتستمر هذه الحملة خلال شهر أكتوبر من خلال تنظيم الفعاليات التوعوية المختلفة للوصول للفئة المستهدفة من الحملة للعام ٢٠٢١م.
وجهزت صحة القنفذة فريق عمل لتنفيذ هذه الحملة داخل منشآتها الصحية إضافة إلى التوعية الميدانية.
وناشدت "صحة القنفذة" الفئة المستهدفة بالفحص من عمر ٤٠ إلى ٦٩ سنة، مراجعة أقرب مركز صحي لديهم للكشف مبكرًا.
، محافظ القنفذة يدشن حملة سرطان الثدي التوعوية ،
المصدر : الخليج 365
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