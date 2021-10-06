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محافظ القنفذة يدشن حملة سرطان الثدي التوعوية

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محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة" تناشد الفئة العمرية من 40 لـ60 عامًا المراجعة

دشن محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، صباح اليوم، حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان للثدي، تحت شعار #كيف_كنت_وين_صرت، بحضور مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري وفريق العمل للحملة.

وتستمر هذه الحملة خلال شهر أكتوبر من خلال تنظيم الفعاليات التوعوية المختلفة للوصول للفئة المستهدفة من الحملة للعام ٢٠٢١م.

وجهزت صحة القنفذة فريق عمل لتنفيذ هذه الحملة داخل منشآتها الصحية إضافة إلى التوعية الميدانية.

وناشدت "صحة القنفذة" الفئة المستهدفة بالفحص من عمر ٤٠ إلى ٦٩ سنة، مراجعة أقرب مركز صحي لديهم للكشف مبكرًا.

محافظ القنفذة يدشن حملة سرطان الثدي التوعوية

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 01:36 PM

"الصحة" تناشد الفئة العمرية من 40 لـ60 عامًا المراجعة

محافظ القنفذة يدشن حملة سرطان الثدي التوعوية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

دشن محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، صباح اليوم، حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان للثدي، تحت شعار #كيف_كنت_وين_صرت، بحضور مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري وفريق العمل للحملة.

وتستمر هذه الحملة خلال شهر أكتوبر من خلال تنظيم الفعاليات التوعوية المختلفة للوصول للفئة المستهدفة من الحملة للعام ٢٠٢١م.

وجهزت صحة القنفذة فريق عمل لتنفيذ هذه الحملة داخل منشآتها الصحية إضافة إلى التوعية الميدانية.

وناشدت "صحة القنفذة" الفئة المستهدفة بالفحص من عمر ٤٠ إلى ٦٩ سنة، مراجعة أقرب مركز صحي لديهم للكشف مبكرًا.

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، محافظ القنفذة يدشن حملة سرطان الثدي التوعوية ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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