الأرصاد: أمطار غزيرة على 8 محافظات في عسير.. ورياح وأتربة بحائل

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهاً عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

ويشمل التأثير مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة, والحرجة, والنماص, وبلقرن, وتنومة, وخميس مشيط, وسراة عبيدة, وظهران الجنوب, إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، كما أوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

فيما نبه المركز الوطني للأرصاد -اليوم- من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏المناطق المفتوحة، والطرق السريعة، مبينًا أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.‏

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