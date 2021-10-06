السفارة بالقاهرة تصدر تنويهًا مهمًا بخصوص يوم العبور المصري

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أنها ستكون في إجازة رسمية غدًا الخميس، وذلك بمناسبة يوم العبور المصري وحرب 6 أكتوبر المجيدة.

وقال الحساب الرسمي للسفارة عبر موقع «تويتر»: «تنويه.. تود السفارة التنويه على أنها ستكون في إجازة رسمية يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021م، تزامناً مع إجازة الحكومة المصرية بمناسبة يوم العبور المصري على أن يُستأنف العمل بإذن الله يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021م».

وأوضحت أنه في حالات الطوارئ يمكن الاتصال على الرقم: (01145331197).

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