98 % نسبة التعافي من كورونا بالمملكة.. و77.8 مليون جرعة لقاح بدول الخليج

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 77.8 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 98%.

وذكر المركز عبر «تويتر» أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الثلاثاء، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,512,597) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,483,167) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19,382) حالة.

وأضاف المركز أن إجمالي اللقاحات المعطاة بلغ (77,847,667) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

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