وفاة الأديب السعودي عبد الله بن إدريس عن عمر يناهز 92 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الكاتب والمستشار الإعلامي إدريس الدريس وفاة والده الأديب عبد الله بن إدريس، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 92 عامًا.

وكتب «الدريس»، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم، والدي الغالي عبد الله بن إدريس».

وأضاف: «سيصلى عليه عصر اليوم الأربعاء، في جامع الراجحي والدفن في مقبرة النسيم.. رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة».

عبدالله بن إدريس، هو شاعر سعودي، من مواليد عام 1929، وتولى في وقت سابق منصب رئيس نادي الرياض الأدبي، كما شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والآداب.

وشارك «إدريس»، في مؤتمر الأدباء السعوديين الأول، والذي عقد عام 1974 في مكة، وحصل على وسام الريادة والنوط الذهبي عن كتابة «شعراء نجد المعاصرون».

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