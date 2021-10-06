ينفقون ألف ريال على الكتب سنويًا.. استطلاع رأي: 55% من السعوديين يفضلون القراءة من الجوال

الرياض - محمد عبدالله - أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، استطلاع رأي عام حول سلوكيات القراءة لدى السعوديين.

وشارك في الاستطلاع 1036 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور منهم 64%، ونسبة الإناث 36%، وقد تم تنفيذ الاستطلاع من خلال منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية مع عينة الاستطلاع خلال 72 ساعة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 42% من العينة ترى أن أنسب وسائل القراءة تكون من خلال الكتاب المطبوع، في حين رأى 28% أن القراءة من الكتاب الإلكتروني هي الأنسب.

وعن أكثر وسائل القراءة المشاعة، يعتقد 55% من العينة أن القراءة من الجوال هي الأكثر استخداما، بينما أكد 30% أن القراءة الورقية هي أكثر وسيلة مستخدمه لهذا الغرض.

وحول دوافع القراءة، يرى 42% من عينة الاستطلاع أنها لتطوير الذات، بينما يعتقد 24% أنها للعمل أو التعليم.

وحول المبالغ التي ينفقها السعوديين على الكتب سنويا، فقال 51% من العينة، إنهم ينفقون أقل من 500 ريال، في حين يقول 17% أنها بين 500 إلى 1000 ريال سنويًا.