تعرف على طقس الخليج اليوم.. معتدل بالكويت وغائم جزئيًا بالإمارات

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل طقس الخليج، حيث تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، بخصوص طقس اليوم الأربعاء، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية، أما الإمارات فيكون غائما جزئيا ومغبرا أحيانا، وإلى التفاصيل:

طقس غائم في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئيا ومغبرا أحيانا، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وقال المركز في نشرته اليومية إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند 12:52 والمد الثاني عند 00:17 والجزر الأول عند الساعة 18:12 الثاني عند الساعة 06:52 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 08:51 والمد الثاني عند 21:11 والجزر الاول عند الساعة 15:06 والجزر الثاني عند الساعة 03:13.

البحرين.. شبورة صباحية وطقس معتدل

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون ضبابا خفيفا في بعض المناطق خلال الصباح ويتحول إلى حسن بوجه عام خلال النهار.

وأضحت الأرصاد البحرينية، أن الرياح ستكون شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار.

وأشارت إلى أن الرياح غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة. على الجزءين الشمالي والأوسط وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-35 كم/ساعة، كما لا يستبعد تكون الضباب على السواحل الشرقية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

طقس معتدل في الكويت

وتوقع مركز الأرصاد الجوية في دولة الكويت، أن يسود طقس البلاد اليوم سيكون معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية، ليلًا.

أما نهارًا فهو حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

سلطنة عُمان تأثيرات الحالة المدارية شاهين

بعد اضمحلال الإعصار شاهين في صحراء الربع الخالي يوم الثلاثاء، يُتوقع تسرب تيارات هوائية مشبعة بالرطوبة المدارية من جراء الحالة، تعمل على توفر بيئة مناسبة لتكاثر السحب الرعدية على أجزاء من محافظة ظفار.

وأوضحت الأرصاد العمانية، أنه بعد انتهاء الحالة المدارية شاهين وتلاشيه، تتحرك الكتلة الهوائية الرطبة المتبقية منه غرباً عبر جنوب الجزيرة العربية، تتكاثر على إثرها كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة يتخللها بعض الغيوم الركامية يوم الأربعاء فوق الربع الخالي

وكان المركز الوطني للإنذار المبكر في عُمان، أعلن انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية شاهين، فيما أظهرت مراكز التنبؤات، تمركز المنخفض الجوي جنوب غرب محافظة الظاهرة، بالقرب من حدود المملكة العربية السعودية مع تلاشيه التدريجي

ارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر

ومن المتوقع كذلك، وفق نشرة المركز الوطني للأرصاد، أن يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الأوسط، مما يؤدي لزيادة حركة وارتفاع الموج من متر لمترين.

ووفقًا لهذه التوقعات والأرقام فقد تكون حالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، كما يشهد الخليج العربي رياحًا شمالية لشمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، ارتفاع الموج من متر لمتر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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