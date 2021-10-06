«الأمن السيبراني» يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بشأن ثغرات بمتصفح «فايرفوكس»

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة، بشأن تحديث أمني في متصفح Firefox.

وذكر «الأمن السيبراني»، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أنَّ شركة «Mozilla» المالكة لمتصفح «فايروفوكس»، أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجات «Firefox، وFirefox ESR».

وأوضح المركز، أنَّ الثغرات تسبّب عدم استجابة في المتصفح مما يؤدي إلى إغلاقه بشكل مفاجئ، كما يمكن للمهاجم استغلال الثغرات بتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيراني، بضرورة تحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Mozilla توضيحًا لهذه التحديثات عبر الروابط التالية:

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