هدف لم تبلغه 50 دولة.. وكيل «الصحة» يكشف عن ظاهرة عالمية تطيل أمد جائحة كورونا

الرياض - محمد عبدالله - كشف وكيل وزارة الصحة، عبدالله بن مفرح العسيري، عن إحصائية عالمية نشرتها مجلة «فوربس»، العالمية، توضح أن هناك ٥٠ دولة لم تستطع الوصول إلى هدف سبتمبر ٢٠٢١ بتطعيم ١٠٪؜ على الاقل من السكان ضد كورونا.

وقال وكيل الصحة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «٥٠ دولة لم تستطع الوصول إلى هدف سبتمبر ٢٠٢١ بتطعيم ١٠٪؜ على الأقل من السكان ضد كوفيد».

وأضاف: «هذا قد يؤخر بقية الأهداف العالمية ويطيل أمد الجائحة ويعمق الهوة بين الدول الغنية والفقيرة».

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