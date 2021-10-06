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هدف لم تبلغه 50 دولة.. وكيل «الصحة» يكشف عن ظاهرة عالمية تطيل أمد جائحة كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - كشف وكيل وزارة الصحة، عبدالله بن مفرح العسيري، عن إحصائية عالمية نشرتها مجلة «فوربس»، العالمية، توضح أن هناك ٥٠ دولة لم تستطع الوصول إلى هدف سبتمبر ٢٠٢١ بتطعيم ١٠٪؜ على الاقل من السكان ضد .

وقال وكيل الصحة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «٥٠ دولة لم تستطع الوصول إلى هدف سبتمبر ٢٠٢١ بتطعيم ١٠٪؜ على الأقل من السكان ضد كوفيد».

وأضاف: «هذا قد يؤخر بقية الأهداف العالمية ويطيل أمد الجائحة ويعمق الهوة بين الدول الغنية والفقيرة».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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