هدف لم تبلغه 50 دولة.. وكيل «الصحة» يكشف عن ظاهرة عالمية تطيل أمد جائحة كورونا

الرياض - محمد عبدالله - كشف وكيل وزارة الصحة، عبدالله بن مفرح العسيري، عن إحصائية عالمية نشرتها مجلة «فوربس»، العالمية، توضح أن هناك ٥٠ دولة لم تستطع الوصول إلى هدف سبتمبر ٢٠٢١ بتطعيم ١٠٪ على الاقل من السكان ضد كورونا.
وقال وكيل الصحة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «٥٠ دولة لم تستطع الوصول إلى هدف سبتمبر ٢٠٢١ بتطعيم ١٠٪ على الأقل من السكان ضد كوفيد».
وأضاف: «هذا قد يؤخر بقية الأهداف العالمية ويطيل أمد الجائحة ويعمق الهوة بين الدول الغنية والفقيرة».
اقرأ أيضًا:
استشاري يكشف أهمية جرعة لقاح كورونا المنشطة ويحدد الفئات المستفيدة منها