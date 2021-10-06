شاهد.. السفير الياباني بـ«قميص الأخضر» قبل مواجهة السعودية ومنتخب «الساموراي»

الرياض - محمد عبدالله - نشر السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع «تويتر» مرتديًا قميص الأخضر، ويقوم خلاله باللعب بكرة القدم وذلك قبل مبارة المنتخب الوطني أمام اليابان غدًا الخميس ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر.

وعلق السفير على المقطع بقوله: «قبل مباراة كرة القدم بين الساموراي الأزرق والصقور الخضر بيوم واحد تحديت ما تشاهده في الفيديو، أعترف أني مبتدئ للغاية وقليل الخبرة وعلى كل حال أتمنى للمنتخبين بطولةً رائعة في جدة ونتونس سوا».

ويسعى الأخضر إلى تحقيق الفوز من أجل تقليل الأفضلية التاريخية مع الساموري، واستغلال عاملي الأرض والجمهور في المباراة التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتقابل المنتخبان في 15 مواجهة سابقة، تمكن المنتخب الياباني في حسم 9 مباريات لصالحه مقابل 4 للمنتخب السعودي، وظهر التعادل في لقاء واحد فقط.

وأقيمت 3 مباريات بين المنتخبين في التصفيات المونديالية، كانت الأولى في تصفيات نسخة 1994 وانتهت بالتعادل السلبي، وتجدد الموعد في نسخة 2018 وحققت اليابان الفوز ذهابًا بهدفين مقابل هدف، وانتصرت السعودية إيابًا بهدف دون رد.

ودائمًا ما تشهد مواجهات الأخضر والساموري ندية كبيرة وأداءً مميزًا وأهدافًا رائعة وهو ما يُبشر بلقاء جماهيري من الطراز الأول يوم الخميس المقبل.

ويحتل المنتخب السعودي وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن أستراليا صاحبة الصدارة، وتأتي عمان في المركز الثالث بـ3 نقاط بالتساوي مع اليابان صاحبة المركز الرابع، ثم فيتنام والصين بدون نقاط.

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