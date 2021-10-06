شكرا لقرائتكم خبر عن «لنجعلها خضراء» .. حملة تشجير الشرقية تنطلق الأحد القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية يوم الأحد القادم "حملة تشجير المنطقة الشرقية" للعام الحالي (2021), بالتزامن مع تدشين الحملة على مستوى المملكة, تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة, وتستمر حتى الـ30 من شهر أبريل لعام 2022م.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن الحملة تأتي ضمن الحملة الوطنية التي تتبناها وزارة البيئة، تحت شعار "ساهم في التشجير وكُن جزءًا من التغيير، لنجعلها خضراء". وتهدف إلى حماية البيئة, والحد من التلوث, ومكافحة التصحر, والإسهام في تحسين جودة الحياة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في مشاريع التنمية البيئية, والمحافظة عليها وفق رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن انطلاق وتدشين المرحلة الثانية ستكون بمشتل فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، فيما سيكون انطلاق الحملات بالمحافظات في مكاتب الوزارة بحفر الباطن، وقرية العليا، والجبيل، والأحساء، ومنتزه الأحساء الوطني, بنفس التوقيت، بالتعاون مع بعض الجمعيات البيئية، والروابط الخضراء، والمتطوعين, ومجموعة من المهتمين بشؤون البيئة.

من جانبه، بيَّن مدير إدارة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة الشرقية المهندس أشرف الحاجي- أن الحملة تشتمل على أعمال التقليم، وجمع ونثر البذور، والتشجير، والتنظيف، والري، بجهود فرع الوزارة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر, والعديد من الشركات والجهات الحكومية, والقطاع الخاص, وعدد من المتطوعين من أفراد وجمعيات وروابط بيئية، مشيراً إلى أن الأصناف المستهدف زراعتها خلال الحملة تشمل الغاف الخليجي، والسدر، والطلح، وغيرها من الأشجار البرية المحلية.