شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 28 منشأة تجارية وغذائية مخالفة بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة خلال الأسبوع الماضي 1309 جولات رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية اللازمة وتطبيق التدابير الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلك.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 28 منشأة تجارية وغذائية مخالفة، تمثلت في عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة والتهاون في تطبيق التدابير المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافةً إلى إشعار 48 منشأة بمراجعة البلدية لمخالفة الأنظمة الصحية اللازمة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

كما واصلت وكالة البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية، حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين في سوق النكاسة العشوائي ومنطقة الكدوة، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة وبالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، وأسفرت الحملات عن مصادرة 3 أطنان من الفواكه والخضروات واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها في نفس الموقع.