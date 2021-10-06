شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية 2021 .. 26 ٪ من السعوديين لا يقرؤون الكتب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الجوال أكثر وسائل القراءة استخداما بنسبة 55.6%

كشفت إحصائية مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بأن 26% من السعوديين لا يقرؤون الكتب خلال العام الماضي.

الإحصائيات عملت عبر استطلاع حول سلوكيات القراءة لدى السعوديين شارك فيه 1036 من المواطنين.

وأشارت الإحصائيات أن أكثر وسائل القراءة استخداما من الجوال بنسبة 55.6%، يليها القراءة ورقيا بنسبة 30.5% ، والقراءة من الجهاز اللوحي 7% ، والقراءة من جهاز الكمبيوتر مباشرة 6.9%.