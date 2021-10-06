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تُوفي صباح اليوم الأديب عبدالله بن إدريس؛ عن عمر يناهز 92 عاماً.
وكتب نجله إدريس الدريس، عبر حسابه في تويتر: انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم، والدي الغالي عبدالله بن إدريس، وسيُصلى عليه عصر اليوم الأربعاء في جامع الراجحي.
الجدير بالذكر أن عبدالله إدريس؛ شاعر وشغل مناصب عدة، منها: الرئيس السابق لنادي الرياض الأدبي، والأمين العام للمجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والأدب، ومُنح وسام الريادة والنوط الذهبي، عن كتابه الذي أشار إلى رواد الأدب الحديث في نجد (شعراء نجد المعاصرون) وهو من الأعمال السعودية الرائدة.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 12:37 PM
شغل مناصب عدة منها الرئيس السابق لنادي الرياض الأدبيوفاة الأديب عبدالله بن إدريس في الرياض عن 92 عاماً
تُوفي صباح اليوم الأديب عبدالله بن إدريس؛ عن عمر يناهز 92 عاماً.
وكتب نجله إدريس الدريس، عبر حسابه في تويتر: انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم، والدي الغالي عبدالله بن إدريس، وسيُصلى عليه عصر اليوم الأربعاء في جامع الراجحي.
الجدير بالذكر أن عبدالله إدريس؛ شاعر وشغل مناصب عدة، منها: الرئيس السابق لنادي الرياض الأدبي، والأمين العام للمجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والأدب، ومُنح وسام الريادة والنوط الذهبي، عن كتابه الذي أشار إلى رواد الأدب الحديث في نجد (شعراء نجد المعاصرون) وهو من الأعمال السعودية الرائدة.
، وفاة الأديب عبدالله بن إدريس في الرياض عن 92 عاماً ،
المصدر : الخليج 365
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