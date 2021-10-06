محمد بن مسعود - الدمام - "الوطني للأرصاد": ‏تشمل ‏المناطق المفتوحة والطرق السريعة نبّه المركز الوطني للأرصاد -اليوم- من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏المناطق المفتوحة، والطرق السريعة.‏ وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.‏ 06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 12:22 PM "الوطني للأرصاد": ‏تشمل ‏المناطق المفتوحة والطرق السريعة حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 6 مساءً حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 6 مساءً نبّه المركز الوطني للأرصاد -اليوم- من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏المناطق المفتوحة، والطرق السريعة.‏ وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.‏ الكلمات المفتاحية ، حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 6 مساءً ،

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