، "شركة ليللي" والسعودية العالمية للتجارة "سيتكوفارما" تحتفلان بمرور 30 عامًا على شراكتهما ،

محمد بن مسعود - الدمام - قاما خلال 3 عقود بتوفير الأدوية في مجالات مرض السكري والأورام والأعصاب

احتفلت «شركة ليللي» والشركة السعودية العالمية للتجارة «سيتكوفارما» إحدى الشركات التابعة للشركة الكيميائية السعودية القابضة، بمناسبة مرور 30 عامًا على شراكتهما الناجحة وإنجازاتهما المستمرة في توفير أدوية «شركة ليللي» المبتكرة في مجالات مرض السكري والأورام والأعصاب، بالإضافة لأدوية العلاج المناعي إلى مختلف مناطق المملكة طيلة السنوات الماضية؛ على الرغم من جميع الصعوبات والتحديات التي مرت، على مر الثلاث عقود الماضية وأحداثها، وما زلنا نعيش تحدياتها جائحة كورونا.

بدأ هذا التعاون الاستراتيجي منذ ثلاثة عقود، ويزداد متانه يومًا بعد يوم، وكان أحدث أخبار هذه الشراكة المثمرة توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين من خلال «شركة آجا فارما»، إحدى الشركات التابعة للشركة الكيميائية السعودية القابضة، لبدء التصنيع المحلي لمنتجات الأنسولين الخاصة بشركة «ليللي» المسجلة في المملكة العربية السعودية؛ مما يؤكد مجددًا التزام «شركة ليللي» بمستقبلها في السعودية، وتعزيز العلاقة بين الشركتين، والتعاون مع الشركات السعودية من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

من جانبه، عبّر الرئيس والمدير العام لـ«شركة ليللي في السعودية»، ديمتري ليفاداس، عن سعادته بنجاحات شركته في السعودية؛ مؤكدًا أن «شركة ليللي» ستكون داعمًا دائمًا للقطاع الصحي في السعودية من خلال مساهمتها في تحقيق رؤية 2030.

وعبّر ليفاداس بقوله: "رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هي رؤية استراتيجية طموحة، ونحن في «شركة ليللي» معجبون بكل التقدم الذي حققته المملكة العربية السعودية، ونطمح أن نعزز بصمتنا المحلية؛ حيث إننا أول شركة قامت بتوقيع اتفاقية لافتتاح مقر رئيسي لها في السعودية، كما أننا فخورون بمسيرة توطين القوى العاملة، وبتعاوننا مع وزارة الاستثمار لتحسين نظام البحث والتطوير والتجارب السريرية".

وعلق المهندس ثامر المهيد، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "الشراكة الممتدة مع «شركة ليللي» خلال الثلاثين عامًا، هي شراكة ناجحة بكل المقاييس، وأثمرت بتوقيع اتفاقية خاصة بتوطين صناعة الأنسولين في السعودية، والاستفادة من الخبرات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ونحن نتقدم بالشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مهندس الرؤية الطموحة وعرابها، على الدعم الكبير والمستمر للاقتصاد غير النفطي والقطاعات الواعدة وخاصة قطاع الأدوية، الذي يُعد أحد أهم القطاعات الرئيسية للرؤية، ونحن ملتزمون بتحقيق أهدافها ونتطلع إلى المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة في المستقبل".

وتعتبر شركة "ليللي" شركة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية، قائمة على مبدأ توحيد الرعاية بالاكتشاف لابتكار أدوية تجعل حياة الناس أفضل في جميع أنحاء العالم. وتأسست الشركة منذ أكثر من قرن على يد رجل التزم بابتكار أدوية عالية الجودة تلبي الاحتياجات الحقيقية، واليوم لا تزال شركة ليللي وفية لهذه المهمة في كافة أعمالها.

ويعمل موظفو شركة "ليللي" في جميع أنحاء العالم على اكتشاف الأدوية المغيرة للحياة وتقديمها لمن يحتاجون إليها، وتحسين فهم الأمراض وإدارتها، ورد الجميل للمجتمعات من خلال العمل الخيري والعمل التطوعي.

أما الشركة السعودية العالمية للتجارة «سيتكوفارما» فهي إحدى الشركات التابعة للشركة الكيميائية السعودية القابضة، وتعمل في توزيع الأدوية والمنتجات الصيدلانية، وتعد من أكبر موزعي الأدوية في المملكة العربية السعودية، وتحتل مكانة ريادية في هذا المجال.

وتوفر شركة «سيتكوفارما» جزءًا كبيرًا من الأدوية والمنتجات الصيدلانية العالمية للقطاع الصحي في المملكة من خلال شبكة التوزيع المنتشرة في جميع المناطق.

وتعتبر إحدى أكبر شركات التوزيع الوطنية للقاحات والأدوية المبردة (مثل الأنسولين والهرمونات)، والتي تتطلب ظروفًا خاصة في النقل والتخزين.