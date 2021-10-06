، جدة تستضيف المحطة الثالثة لجولة واعد لريادة الأعمال ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
استضافت محافظة جدة -أمس- ثالث جولات "واعد" لريادة الأعمال، التي ينظمها مركز أرامكو لريادة الأعمال "واعد"، والهيئة الملكية بالجبيل، بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، وذلك بقاعة فندق بارك حياة.
وتهدف جولة "واعد" إلى البحث عن أبرز رواد الأعمال والشركات الناشئة في المملكة، حيث يستعرض المركز -من خلال زيارته 6 مدن بالمملكة- أفكاراً ابتكارية ومتطورة، تتنافس على برامج دعم مجموعة جديدة من رواد الأعمال السعوديين الذين يمتلكون أفكاراً مميزة، من شأنها فتح قطاعات اقتصادية جديدة، ودعم التحول الرقمي للصناعات، وإيجاد فرص عمل للسعوديين في المستقبل.
وأوضح المدير الإداري لمركز أرامكو لريادة الأعمال "واعد" المهندس فهد العيدي، أن الجولة تدعم فرصاً لرواد الأعمال، وتعزّز التنوّع الاقتصادي المحلي، مبيناً أن المشاركة الحالية تكمن في تشجيع رواد الأعمال على تطوير بنود عصرية في مجالَي البيئة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تمثل نقطة تحول في مسيرة المملكة لتحسين الاقتصاد الرقمي الذي يأتي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030؛ لمجاراة المنافسة التقنية، مفيداً بأن المركز أسهم -منذ انطلاقه في عام 2011م- في دعم أكثر من 100 مشروع ريادي والمساعدة في تكوين الشركات.
من جانبه، نوّه رئيس مركز ريادة الأعمال في "كاوست" هتان أحمد؛ بالشراكة مع أرامكو لدعم رواد الأعمال وبناء ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في داخل الجامعة وخارجها من خلال مجموعة برامج منها: المعسكرات التدريبية، أو الهاكاثونات، أو المواد الأكاديمية الاختيارية المسخرة لطلبة الجامعة أو من خارجها، لافتاً إلى أنه جرت خدمة أكثر 2500 رائد ورائدة أعمال سنوياً، فضلاً عن الدورات الأخرى التي استفاد منها أكثر من 70 ألف مستفيد.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 12:05 PM
أفكار ابتكارية ومتطورة تتنافس على برامج دعم مجموعة جديدةجدة تستضيف المحطة الثالثة لجولة واعد لريادة الأعمال
استضافت محافظة جدة -أمس- ثالث جولات "واعد" لريادة الأعمال، التي ينظمها مركز أرامكو لريادة الأعمال "واعد"، والهيئة الملكية بالجبيل، بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، وذلك بقاعة فندق بارك حياة.
وتهدف جولة "واعد" إلى البحث عن أبرز رواد الأعمال والشركات الناشئة في المملكة، حيث يستعرض المركز -من خلال زيارته 6 مدن بالمملكة- أفكاراً ابتكارية ومتطورة، تتنافس على برامج دعم مجموعة جديدة من رواد الأعمال السعوديين الذين يمتلكون أفكاراً مميزة، من شأنها فتح قطاعات اقتصادية جديدة، ودعم التحول الرقمي للصناعات، وإيجاد فرص عمل للسعوديين في المستقبل.
وأوضح المدير الإداري لمركز أرامكو لريادة الأعمال "واعد" المهندس فهد العيدي، أن الجولة تدعم فرصاً لرواد الأعمال، وتعزّز التنوّع الاقتصادي المحلي، مبيناً أن المشاركة الحالية تكمن في تشجيع رواد الأعمال على تطوير بنود عصرية في مجالَي البيئة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تمثل نقطة تحول في مسيرة المملكة لتحسين الاقتصاد الرقمي الذي يأتي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030؛ لمجاراة المنافسة التقنية، مفيداً بأن المركز أسهم -منذ انطلاقه في عام 2011م- في دعم أكثر من 100 مشروع ريادي والمساعدة في تكوين الشركات.
من جانبه، نوّه رئيس مركز ريادة الأعمال في "كاوست" هتان أحمد؛ بالشراكة مع أرامكو لدعم رواد الأعمال وبناء ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في داخل الجامعة وخارجها من خلال مجموعة برامج منها: المعسكرات التدريبية، أو الهاكاثونات، أو المواد الأكاديمية الاختيارية المسخرة لطلبة الجامعة أو من خارجها، لافتاً إلى أنه جرت خدمة أكثر 2500 رائد ورائدة أعمال سنوياً، فضلاً عن الدورات الأخرى التي استفاد منها أكثر من 70 ألف مستفيد.
، جدة تستضيف المحطة الثالثة لجولة واعد لريادة الأعمال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جدة تستضيف المحطة الثالثة لجولة واعد لريادة الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.