شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأديب عبدالله بن إدريس والصلاة عليه عصر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي صباح اليوم الأديب عبدالله بن إدريس، وكتب نجله إدريس الدريس على حسابه الرسمي " انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم والدي الغالي عبدالله بن إدريس وسيصلى عليه عصر اليوم الأربعاء في جامع الراجحي والدفن في مقبرة النسيم".

جدير بالذكر أن عبد الله بن إدريس (1929)، شاعر سعودي، والرئيس السابق لنادي الرياض الأدبي، سبق له أن شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والآداب، وأميناً عاماً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومديراً فيها للثقافة والنشر وعضواً لمجلسها العلمي، وهو أحد المشاركين والمُكرَّمين في مؤتمر الأدباء السعوديين الأول، الذي عُقد في مكة سنة 1974م، ومُنح فيه وسام الريادة والنوط الذهبي عن كتابه الذي أشار إلى رواد الأدب الحديث في نجد (شعراء نجد المعاصرون) الصادر عام 1960م، وهو من الأعمال السعودية الرائدة، كتب عنه عدد من رواد الأدب السعودي الحديث منهم أحمد إبراهيم الغزاوي، حسين سرحان، محمد حسن عواد وآخرون، وكُرّم في مهرجان الجنادرية ضمن برنامجها الثقافي عام 2010.