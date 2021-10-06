شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على عسير حتى الـ 7 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة, والحرجة, والنماص, وبلقرن, وتنومة, وخميس مشيط, وسراة عبيدة, وظهران الجنوب, إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 7 مساءً.