شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. توافد الزوار على معرض الرياض الدولي للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد معرض الرياض الدولي للكتاب في أولى ساعات الصباح جموعاً كبيرة من محبي الكتب من مختلف جنسيات العالم، احتشدت في أروقته وممراته للاطلاع على أكثر من مليون عنوان تقدمها أكثر من 1000 دار مشاركة في المعرض من 30 دولة، وذلك في أكبر دورة في تاريخ معارض الكتب في المملكة.

وتوزعت اهتمامات زوّار المعرض بين الأعمال الأدبية والروايات والفكر والفلسفة، إلى جانب كتب الأطفال. كما حظي جناح وزارة الثقافة العراقية بإقبال كبير من الزوّار، باعتباره يمثل دولة "ضيف شرف" المعرض، جمهورية العراق الشقيقة.