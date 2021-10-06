شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مكتبة عراقية عمرها 50 عامًا في «الرياض للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشهد معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 إقبالاً كبيراً من الزوار على أجنحة دور النشر العراقية المشاركة في المعرض، المُقام في واجهة الرياض حتى العاشر من أكتوبر الجاري؛ وذلك لما تحتويه من عناوين مميزةٍ ومتنوعةٍ في مجالات الفلسفة والتاريخ والثقافة العامة.

ومن بين أبرز الدور العراقية المشاركة جاءت "مكتبة النهضة العربية" بتاريخها العريق الذي يمتد لما قبل 1956م ببغداد، حيث ذكر المشرف على الجناح سعيد الواسطي، أن الإقبال كبيرٌ جداً على محتوى الجناح، فيما الطلب لا يتوقف على "الديوان الكامل للشاعر محمد مهدي الجواهري"، ونسخ "قل ولا تقل" لمصطفى جواد، مشيراً إلى أن من أكثر الكتب مبيعاً في الجناح: "هل أنصفنا التاريخ؟" للدكتورة فائزة المهداوي، و"الفن القصصي والروائي في أدب موصى كريدي" للدكتور حسنين غازي لطيف، و"بلاد الرافدين دراسةٌ في تاريخ وحضارة العراق القديم" للدكتور صلاح الصالحي، و"ديوان الكرخي" للشاعر عبود الكرخي.