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نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 3338 جولة رقابية مع الجهات المعنية لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية؛ حيث أسفرت عن إغلاق 20 منشأة مخالفة.
وأوضحت الأمانة أن تكثيف الجهود الرقابية شَمِلَ نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها الفِرَق الميدانية 20 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء، أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.
وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية؛ للحد من انتشار الفيروس، مثمنةً دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات (940)، أو تطبيق "بلدي" على الهواتف المحمولة.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 11:20 AM
الأمانة: ضمن الجهود الرقابية التي شملت 19 بلدية فرعية و15 محافظةجدة.. 3338 جولة رقابية تغلق 20 منشأة مخالفة لاحترازات كورونا
نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 3338 جولة رقابية مع الجهات المعنية لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية؛ حيث أسفرت عن إغلاق 20 منشأة مخالفة.
وأوضحت الأمانة أن تكثيف الجهود الرقابية شَمِلَ نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها الفِرَق الميدانية 20 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء، أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.
وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية؛ للحد من انتشار الفيروس، مثمنةً دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات (940)، أو تطبيق "بلدي" على الهواتف المحمولة.
، جدة.. 3338 جولة رقابية تغلق 20 منشأة مخالفة لاحترازات كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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