عبدالرحمن بن مساعد يوقّع ديوانه الأول في معرض الرياض الدولي للكتاب

الرياض - محمد عبدالله - وقّع الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز ديوانه الشعري الأول، في معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأدب والنشر والترجمة، والذي يستمر من 1 - 10 أكتوبر الجاري في واجهة الرياض .

ويأتي كتاب «ديوان عبدالرحمن بن مساعد» كأول عمل مقروء له، حيث يتضمن قصائد متنوعة بالفصحى والعامية، تلخص تجربته الشعرية الطويلة في ميادين الأدب، بينما سيصدر بعد شهر من الآن موقع إلكتروني يحوي قصائد لم تنشر في الديوان، ترافقها أمسيات شعرية.

ويعد الأمير عبدالرحمن بن مساعد أحد أهم الشعراء في العصر الحديث، حيث كتب العديد من القصائد الوطنية والعاطفية الشهيرة، ليوثق الديوان هذا الإنتاج الشعري المميز.

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