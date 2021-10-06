«خلود المانع».. سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم وتروي التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - صُنّفت الدكتورة السعودية خلود المانع المتخصِّصة في التحول الرقمي، ضمن قائمة أفضل 10 مؤثرين بالعالم في الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات وعلم البيانات؛ حيث جاءت في المرتبة الرابعة ضمن العشرة الأكثر تأثيرًا وذلك وفقًا لعدد من الهيئات والشركات المتخصصة في تقنية المعلومات بينها مؤسسة أبحاث وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية.

وأعربت الدكتورة خلود عن بالغ سعادتها بالحدث الذي كان مصدر فخر بالنسبة لها، وكذلك فخرًا للمملكة أيضًا أن تحصل امرأة سعودية على هذا الترتيب المتقدم في مثل هذا التصنيف العالمي، والذي ضم 4 آلاف مؤثر بالعالم بحسب «العربية».

وذكرت أنَّ التصنيف تم بناؤه على أكثر المقالات التي تم تداولها، والإشارة إليها كمرجع، مشددة على أنها إحصائيات دقيقة جدًا يتم العمل بها بناء على خوارزميات مبنية على تقنية الذكاء الاصطناعي للوصول إلى تلك المعلومات، ومن ثم إصدار التصنيفات وليس وفقًا لتصنيف بشري.

وأكدت حرصها على تقديم محتوى جيد عبر منصة تويتر، موضحة أنها تقوم بمتابعة لحظية لآخر الأخبار والمستجدات والدراسات والأبحاث والاختراعات والابتكارات التي تتعلق بالتقنية ومجال تخصصها.

وأضافت بأنها تقوم بتداول المعلومات المستجدة مع أهم وأبرز الخبراء بالعالم، مشيرة إلى أنها وحينما تصل إلى قناعة بأهمية المحتوى سواء كان دراسة أو خبرًا أو تقريرًا أو إحصائيات، تقوم بنشرها عبر حساباتها الشخصية ليستفيد من المحتوى أكبر عدد من المتابعين.

اقرأ أيضًا

الطيران المدني: 4 فئات مسموح لها بالسفر مباشرة إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها

هل تسبب تقرير موظفة «فيسبوك» المستقيلة بتعطل الموقع الأزرق.. باحث يجيب