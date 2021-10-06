قائد القوات البحرية الملكية يستعرض عدة ملفات مع رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية

الرياض - محمد عبدالله - التقى رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية الفريق أول طيار ظهير أحمد بابر سدهو، قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن عبد الله بن فهد الغفيلي الذي يزور العاصمة إسلام آباد حاليًا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، واستعراضا عددًا من الملفات ذات الاهتمام المهني المشترك.

وأشاد الفريق الغفيلي باحترافية القوات الجوية الباكستانية وبقدراتها في مجال الطيران.

من جانبه قال الفريق أول سدهو، إنَّ باكستان والمملكة تتمتعان بروابط تاريخيّة طويلة الأمد، والتي تتجلى من خلال العلاقات القوية بين القوات في البلدين.

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