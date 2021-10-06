تعرف على طقس السعودية اليوم.. أجواء حارة وأمطار رعدية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل طقس السعودية، حيث تسود توقعات باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على عدد من مناطق المملكة، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق داخلية، فيما يتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق، وإلى التفاصيل:

أمطار رعدية على 5 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي لتدنّ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران (خرخير، شرورة).

كما توقع تقرير مركز الأرصاد، كذلك استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة المؤدية إلى جريان السيول والمصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكون الضباب على السواحل الشرقية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

ارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر

ومن المتوقع كذلك، وفق نشرة المركز الوطني للأرصاد، أن يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الأوسط، مما يؤدي لزيادة حركة وارتفاع الموج من متر لمترين.

ووفقًا لهذه التوقعات والأرقام فقد تكون حالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، كما يشهد الخليج العربي رياحًا شمالية لشمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، ارتفاع الموج من متر لمتر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

بقايا إعصار شاهين على حدود الوطن

وفي إطار متابعة الأخبار المتعلقة بحالة الطقس وخاصة متابعات إعصار شاهين الذي شهدته سلطنة عمّان قبل أيام، كشف خبير الأرصاد العُمَاني زاهر الشقصي، طبيعة بقايا إعصار «شاهين» على الحدود العمانية السعودية.

وأوضح الشقصي، أن بقايا الأعصار «شاهين» على الحدود العمانية السعوية بمحافظة «ظفار»، مشيرًا إلى أنه لوحظ تواجد ضغط منخفض وتكاثف السحب الممطرة أحيانًا، ويتضح دوران السحب ولو بشكل غير منتظم حول موقع الضغط المنخفض.

وكان المركز الوطني للإنذار المبكر في عُمان، أعلن انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية شاهين، فيما أظهرت مراكز التنبؤات، تمركز المنخفض الجوي جنوب غرب محافظة الظاهرة، بالقرب من حدود المملكة العربية السعودية مع تلاشيه التدريجي.

توقعات بطقس حار على بعض المناطق

وتوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق في المملكة العربية السعودية.

وأشار الحصيني، عبر حسابه بـ"تويتر"، إلى أن فرص هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مكة والباحة وعسير وجازان والربع الخالي واليمن مستمرة خاصة المرتفعات، مصحوبة برياح متوسطة السرعة بين القصيم وحائل وأجزاء من وسط وجنوب الغربية.

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