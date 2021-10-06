«الأرصاد» عن طقس الأربعاء: أمطار رعدية على 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس اليوم الأربعاء، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي لتدنّ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران (خرخير، شرورة).

ووفق التقرير يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكون الضباب على السواحل الشرقية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

أما البحر الأحمر فيشهد رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الأوسط، ارتفاع الموج من متر لمترين، حالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

كما يشهد الخليج العربي رياحًا شمالية لشمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، ارتفاع الموج من متر لمتر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية:

اقرأ أيضا:

«الأرصاد» عن طقس الإثنين: أمطار رعدية على عدة مناطق