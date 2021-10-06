، "الشؤون الإسلامية" تحصد شهادة التميز في كفاءة الإنفاق لشهر سبتمبر 2021م ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظير تميزها وتطبيقها معايير الإنفاق الحكومي وتحقيق جودة المشروعات

حصدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، شهادة التميز في كفاءة الإنفاق لشهر سبتمبر لعام 2021م، المقدمة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية نظير تميزها وتطبيقها المعايير الخاصة بالإنفاق الحكومي كافة، وتحقيق جودة المشروعات والأصول والمرافق وتخطيط البنية التحتية للبرامج والمبادرات والعمليات الممولة من الميزانية.

ونيابة عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تسلّم رئيس الفريق الداخلي لكفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة عبدالرحمن بن عبدالله التويجري؛ شهادة التميز المقدمة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بمقر الوزارة بالرياض بحضور ممثل الهيئة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع أصول المرافق بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تركي بخاري؛ وأعضاء الفريق بوزارة الشؤون الإسلامية.

من ناحيته، أوضح تركي بخاري؛ نائب الرئيس التنفيذي لقطاع أصول المرافق بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في تصريح صحفي بهذه المناسبة، أن تكريم الوزارة اليوم جاء في المبادرات التي قامت بها خلال الشهر الماضي، وتعد وزارة الشؤون الإسلامية من الوزارات المميزة جداً التي قامت بعمل مميز في كفاءة الإنفاق وترشيد الإنفاق، مضيفاً أن الجميع سيعمل مع الوزارة في خدمة المواطن بالطريقة المثلى، بإذن الله تعالى.