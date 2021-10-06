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دشن مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، أمس، الخدمة الرقمية لفرش ورفع السجاد في المسجد النبوي الشريف وساحاته.
وتُمَكن الخدمةُ الإدارات الميدانية العاملة في المسجد النبوي، من معرفة الطاقة التشغيلية لأعداد الزوار والمصلين، وتصنيف المواقع التي تتعرض لأشعة الشمس بحيث يفرش السجاد فيها ليلًا، إضافة لتنظيم الحشود والاستعداد لها لتوسيع المسارات وتحويلها عن مناطق الكثافة، وزيادة المساحة المخصصة للمصليات.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 09:43 AM
تُمكّن الإدارات الميدانية من معرفة الطاقة التشغيلية لأعداد الزوار والمصلينتدشين الخدمة الرقمية التفاعلية لفرش ورفع سجاد المسجد النبوي
دشن مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، أمس، الخدمة الرقمية لفرش ورفع السجاد في المسجد النبوي الشريف وساحاته.
وتُمَكن الخدمةُ الإدارات الميدانية العاملة في المسجد النبوي، من معرفة الطاقة التشغيلية لأعداد الزوار والمصلين، وتصنيف المواقع التي تتعرض لأشعة الشمس بحيث يفرش السجاد فيها ليلًا، إضافة لتنظيم الحشود والاستعداد لها لتوسيع المسارات وتحويلها عن مناطق الكثافة، وزيادة المساحة المخصصة للمصليات.
، تدشين الخدمة الرقمية التفاعلية لفرش ورفع سجاد المسجد النبوي ،
المصدر : الخليج 365
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