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حررت جهات مختصة وأمنية بمحافظة ينبع، غرامة لـ253 مخالفًا؛ بسبب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ كعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية، أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الجسدي.
وقالت محافظة ينبع عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إنه خلال الثلاثة أيام الماضية باشرت الجهات الأمنية بمحافظة ينبع، تطبيق غرامة على 238 مخالفة عدم لبس الكمامة، وتطبق الغرامة على 15 مخالفة عدم الالتزام بالتباعد الجسدي.
وتواصل الجهات المعنية في المحافظة -ممثلة في شرطة المحافظة والبلدية والتجارة والقطاع الصحي- جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ وفقًا للبروتوكولات الصحية المعلنة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 09:02 AM
جولات مستمرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقًا للبروتوكولاتينبع.. تغريم 253 مخالفًا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي
حررت جهات مختصة وأمنية بمحافظة ينبع، غرامة لـ253 مخالفًا؛ بسبب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ كعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية، أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الجسدي.
وقالت محافظة ينبع عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إنه خلال الثلاثة أيام الماضية باشرت الجهات الأمنية بمحافظة ينبع، تطبيق غرامة على 238 مخالفة عدم لبس الكمامة، وتطبق الغرامة على 15 مخالفة عدم الالتزام بالتباعد الجسدي.
وتواصل الجهات المعنية في المحافظة -ممثلة في شرطة المحافظة والبلدية والتجارة والقطاع الصحي- جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ وفقًا للبروتوكولات الصحية المعلنة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
، ينبع.. تغريم 253 مخالفًا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي ،
المصدر : الخليج 365
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