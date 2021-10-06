سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء.. ما هو؟

محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 6 أكتوبر/تشرين الأول 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.



وبلغ متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

ووفق للعين كشف مسح على الأسعار في 23 بنكا، بلغ متوسط سعر العملة السعودية، 4.14 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.18 جنيه في 4 بنوك، وهي بنك مصر، والأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، والتجاري الدولي.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند نحو 4.21 جنيه في بنك العربي الأفريقي، ومصر إيران للتنمية.

وبلغ سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ووقعت مصر والسعودية، الثلاثاء، ممثلة في الشركة السعودية للكهرباء وشركة نقل الكهرباء المصرية عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

ويعد هذا المشروع المميز من أكثر مشاريع HVDC (التيار المباشر عالي الجهد) تقدماً من نوعها في جميع أنحاء العالم وكأول مشروع HVDC يربط بين القارات في العالم.

ووقعت افتراضياً بين الرياض والقاهرة العقود مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط جهد 500 كيلوفولت، ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالي، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها إلى نحو 1350 مترا وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومترا.

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

فيما انخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.16 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.21 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع، أمس.

بينما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.33 جنيه للشراء، و21.46 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.31 جنيه للشراء و 21.45 جنيه للبيع.

استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، نحو 51.86 جنيه للشراء، و 52.32 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.89 جنيه للشراء، و 52.35 جنيه للبيع، أمس.