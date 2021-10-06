وبلغ سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المغربي مسجلا 10.22 درهم للشراء، و11.88 درهم للبيع، كما زاد سعر الدولار إلى 8.81 درهم للشراء، و10.24 درهم للبيع.

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 أكتوبر/تشرين الأول 2021 في بنك المغرب المركزي.

شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أسعار العملات في المغرب اليوم الأربعاء؟ والان مع التفاصيل

محمد يوسف

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