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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أسعار العملات في المغرب اليوم الأربعاء؟ والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021
ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 أكتوبر/تشرين الأول 2021 في بنك المغرب المركزي.
وبلغ سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المغربي مسجلا 10.22 درهم للشراء، و11.88 درهم للبيع، كما زاد سعر الدولار إلى 8.81 درهم للشراء، و10.24 درهم للبيع.
وسجل الجنيه الإسترليني 11.99 درهم للشراء، و13.94 درهم للبيع.
وبلغ سعر الريال السعودي لدى بنك المغرب المركزيى 2.35 درهم للشراء و2.73 درهم للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك المغرب المركزي 2.40 درهم للشراء، و2.79 درهم للبيع.
وبلغ سعر الدينار الكويتي إلى 29.22 درهم للشراء، و33.96 درهم للبيع.