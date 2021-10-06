شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح .. تعرف على طقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لاتزال فرصة هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي الى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران (خرخير، شرورة) , ومناطق (جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من من متر الى مترين,وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط. فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .