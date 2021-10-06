، "الأرصاد" ينبّه من أمطار غزيرة على جازان: تؤدي إلى تدني الرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية والحالة تستمر حتى الـ 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.