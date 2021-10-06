، توقعات خبير طقس للأجواء اليوم: حارة نسبيًّا نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تَوقع المختص بشؤون الطقس عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن تكون الأجواء اليوم الأربعاء، حارة نسبيًّا نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق.
وقال "الحصيني": المتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والربع الخالي، واليمن خاصة المرتفعات)، ورياح متوسطة السرعة بين القصيم وحائل وأجزاء من وسط وجنوب الغربية.
توقعات خبير طقس للأجواء اليوم: حارة نسبيًّا نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-06
تَوقع المختص بشؤون الطقس عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن تكون الأجواء اليوم الأربعاء، حارة نسبيًّا نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق.
وقال "الحصيني": المتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والربع الخالي، واليمن خاصة المرتفعات)، ورياح متوسطة السرعة بين القصيم وحائل وأجزاء من وسط وجنوب الغربية.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
08:31 AM
أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مكة والباحة وعسير وجازان والربع الخالي
تَوقع المختص بشؤون الطقس عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن تكون الأجواء اليوم الأربعاء، حارة نسبيًّا نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق.
وقال "الحصيني": المتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والربع الخالي، واليمن خاصة المرتفعات)، ورياح متوسطة السرعة بين القصيم وحائل وأجزاء من وسط وجنوب الغربية.
، توقعات خبير طقس للأجواء اليوم: حارة نسبيًّا نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات خبير طقس للأجواء اليوم: حارة نسبيًّا نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.