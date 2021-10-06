، "الأرصاد": فرصة هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير والباحة ،

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لاتزال فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على منطقة نجران (خرخير، شرورة)، ومناطق (جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة؛ تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
"الأرصاد": فرصة هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير والباحةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-06
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لاتزال فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على منطقة نجران (خرخير، شرورة)، ومناطق (جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة؛ تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
08:09 AM
من متوسطة إلى غزيرة.. مصحوبة برياح تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لاتزال فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على منطقة نجران (خرخير، شرورة)، ومناطق (جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة؛ تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": فرصة هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير والباحة ،
المصدر : الخليج 365
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