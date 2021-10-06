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ضبط 2.4 مليون ريال مجهولة المصدر بحوزة مخالف يمني في محافظة أبوعريش

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الرياض - محمد عبدالله - ضبطت شرطة جازان، اليوم، مبلغ 2,450,000  ريال مجهولة المصدر بحوزة مخالف لنظام أمن الحدود.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة أبوعريش، ضبطت مبلغ (2,450,000) ريال مجهولة المصدر، بحوزة مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقد الرابع من العمر، وجرى تحريز المبلغ وإيقاف المتهم، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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