أخبار السعودية.. السماح لـ4 فئات بالقدوم مباشرة للمملكة.. وإضافة جرعة ثالثة من لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث كشفت وزارة الداخلية عن السماح بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة من الدول التي يتطلب القـدوم منها قضاء (14) يومًا خارجها، لأربع فئات، وإلى التفاصيل:

4 فئات مسموح لها بالسفر مباشرة إلى المملكة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها لشركات الطيران بشأن السماح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع التعليمي بالسفر مباشرة من الدول المعلق القدوم منها إلى المملكة.

رفع تعليق سفر الأقل من 18 عامًا للبحرين

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه تقرر رفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى مملكة البحرين، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقًا، كما تقرر السماح بالقـدوم بشكل مباشـر إلى المملكـة مـن الـدول الـتي يتطلـب القـدوم منهـا قضـاء (14) يومًا خارجها، لأربعة فئات علـى أن يطبـق علـيهم الحجـر المؤسسي وهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد، والمعلمون والمعلمات في التعليم العامّ والهيئـة التدريبيـة في المؤسسـة العامـة للتـدريب التقني والمهـني ومعاهـد التدريب وطـلاب المـنح.

«الصحة» توضح إمكانية التخلي عن الكمامات

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد عبدالعالي، أن الحصول على الجرعتين واستكمال التحصين أمر مهم جدًا لسلامة الفرد والمجتمع، مضيفًا أن المراحل السابقة كانت هناك دراسات تقول إن الجرعة من اللقاح لها مفعول ومناعة جيدة لكن بعد ظهور المتحورات وأبرزها دلتا الدراسات أكدت أنه لا يمكن الوصول إلى مستويات مناعة ممتازة إلا بتحقيق الجرعتين لكي تكون الحصانة كافية ومستكملة.

جدل حول إمكانية استخراج لقاح كورونا بالحجامة

كشف المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، حقيقة ما أثير من معلومات تدعي إمكانية استخراج لقاح فيروس كورونا من الجسم، من خلال إجراء الحجامة بعد التطعيم مباشرة، موضحًا أنه يمنع منعًا باتًّا إجراء الحجامة على موضع أخذ اللقاح (على الجلد مباشرة - موضع الوخز)، أو على أي مرض جلدي، لكن تجري على مواضع محددة من الجسم تحت إشراف ممارس معتمد ومرخص من قبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

إمكانية إضافة جرعة لقاح كورونا ثالثة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المملكة أتاحت حاليًا الجرعة الإضافية «المنشطة» لفئات معينة، ثبت علميًا أنهم بحاجة لها، ممن يعانون من الفشل الكلوي المزمن، أو من لديهم زراعة أعضاء، موضحًا أن الصحة تستعد وتمهد حاليًا لتلقيح الفئات العمرية 60 عامًا فأكثر، ممن تجاوزوا 8 أشهر من الجرعة الثانية.

نتائج التحقيق في حادث المدينة

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، نتائج التحقيق في الحادث المروري الذي تسببت فيه شاحنة في المدينة المنورة، مشيرة إلى أن نتائج التحقيق وإجراءات الاستدلال الأولية والفحص الفني، في الحادث المروري الذي تسببت فيه شاحنة في المدينة المنورة بتاريخ 21/2/1443 هـ، أثبتت أن بطاقة تشغيل الشاحنة كانت منتهية وكان السائق بحالة غير طبيعية.

القبض على 15 متّهمًا في جرائم مختلفة

أعلن الأمن العامّ، الثلاثاء، القبض على عدد من الخارجين عن القانون في مناطق مختلفة بالمملكة، حيث كشفت شرطة الرياض عن ضبط علـى (4) مخالفين لنظام الإقامـة مـن الجنسية السـودانية، وكذلك مقيم مـن الجنسية البنجلاديشية، نشر مقطع فيديو مخالف الآداب العامة، كما تم ضبط عدد من الخارجين عن الأنظمة في جازان والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

شرطة القصيم تطيح بصاحب المخالفات الأربع

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية مواطن في العقد الثاني من العمر، ظهر في مقطع فيديو، ارتكب عدة مخالفات مرورية تمثلت في قيادة المركبة من دون لوحات، والسير بها بتهور وسرعة عالية، وتركيب تجهيزات تماثل التجهيزات الأمنية، في أحد الطرق العامة بمدينة بريدة.

إجراءات دخول السعوديين للبحرين

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، رفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى مملكة البحرين، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقًا.

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