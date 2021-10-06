القبض على مُقيمَيْن إثر سطوهما على مؤسسة تجارية في مكة

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة مكة المكرمة، اليوم، القبض على مُقيمَين إثر سطوهما على مؤسسة تجارية.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مُقيمَين من الجنسيتين الأردنية واللبنانية، في العقد الرابع من العمر، بعد سطوهما على مؤسسة تجارية، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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