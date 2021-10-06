مناديب وكباتن النقل الموجه.. الشركات تستغلنا بنسب أرباحها والأجانب يضايقوننا بالعمل

الرياض - محمد عبدالله - شكا عدد من مندوبي و«كباتن» شركات النقل الموجه، والتي تشتمل على توصيل الركاب أو الطلبات.

وأكدوا أن شركات النقل الموجة تأخذ نسبة أرباح عالية من المندوبين والكباتن حال إيصالهم إلى رحلة أو طلبية مأكولات أو أغراض.

وأشاروا إلى أن غالبية تطبيقات التوصيل ما زالت تقوم بتسجيل مناديب وافدين بالإضافة إلى الملتحقين لديهم سابقًا، ولم تعمل على التوطين بنسبة ١٠٠٪؜ .

وتساءل مندوبو الشركات، عن المهن المسجلة في إقامة الوافدين التي تسمح لهم بمزاولة العمل في توصيل الطلبات عبر تلك التطبيقات، وكيف امتلكوا مركبات للعمل بهذه التطبيقات، منوهين بأن الوافد الذي يعمل بمهنة غير المهنة المسجلة في إقامته يعتبر مخالفًا.

وناشدوا الجهات المختصة بالنظر بشكواهم ومراقبة أسعار جميع الشركات ومتابعة الوافدين المسجلين لديهم.

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