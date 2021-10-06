طفل يبتلع بطارية ليثيوم بجازان.. وفريق طبي يتدخل لإنقاذه

الرياض - محمد عبدالله - قالت مديرية الشؤون الصحية بجازان، إن فريقًا طبيًا مكونًا من أطباء جراحة الأنف والأذن والحنجرة وأطباء الجهاز الهضمي للأطفال والمناظير بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان تمكن من استخراج قرص معدني (بطارية ليثيوم) من مريء طفل كان قد ابتلعها، وذلك بإجراء جراحي متقدم بالمناظير المرنة والصلبة، وقد تكللت بالنجاح.

تعود التفاصيل إلى عرض حالة الطفل على الفريق الطبي من خلال خدمة الطب الإتصالي من أحد المستشفيات الطرفية وهو يعاني آلاما حادة في الصدر وبعد اجراء الفحوصات الإشعاعية اللازمة من قبل الفريق الطبي تبين وجود قرص معدني (بطارية ليثيوم) في الصدر كان قد ابتلعها الطفل قبل حضوره إلى المستشفى بـ ٢٤ ساعة واستقرت داخل المريء؛ ما توجب على الفريق الطبي إجراء عملية جراحية طارئة للطفل تم فيها استخراج القرص المعدني بواسطة جهاز المنظار من داخل المريء من دون حدوث أي مضاعفات.

وأوضحت أن الطفل خضع للمتابعة بقسم التنويم من قبل الفريق الطبي وبعد تماثله للشفاء غادر المستشفى، وهو بصحة جيدة.

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